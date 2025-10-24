Trump Venezuela'ya Giriyor!

“Denizdeki Başarıyı Karada da Sürdüreceğiz”Trump, yaptığı açıklamada deniz yoluyla gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına karşı büyük ilerleme sağlandığını belirterek, kara operasyonunun da gündemde olduğunu söyledi:“Denizden gelen uyuşturucu trafiğini neredeyse tamamen durdurduk.Ancak karadan hâlâ girişimler var, ama çok azaldı. Çünkü bir şey olacağını düşünüyorlar ve haklılar. Çok ciddi bir adım atacağız. Denizde olanın benzeri karada da gerçekleşecek.”Trump, alınacak önlemlerin “ulusal güvenlik ve Amerikan vatandaşlarının hayatlarını koruma amacıyla” atıldığını vurguladı.Wall Street Journal gazetesinde yer alan, ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddialarına ise Trump'tan yalanlama geldi.Trump, konuyla ilgili soruya “Bu doğru değil. Hayır, yanlış.” yanıtını verdi.Associated Press ajansının savunma kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD'nin Karayipler ve Venezuela açıklarındaki askeri varlığını son aylarda artırdığı belirtildi.Bölgeye ABD Donanması tarafından toplam 8 savaş gemisi konuşlandırıldığı, bunların arasında 3 muharip gemi, 3 amfibi hücum gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı muharebe gemisi bulunduğu ifade edildi.Söz konusu gemilerde Tomahawk seyir füzeleri, deniz helikopterleri ve Harrier savaş uçakları gibi uzun menzilli taarruz sistemleri yer alıyor.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump yönetiminin CIA'ya “uyuşturucuyla mücadele” gerekçesiyle ülkesinde operasyon yetkisi vermesine sert tepki gösterdi.Maduro, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Rejim değişikliklerine hayır. CIA destekli darbelere hayır.Arjantin'deki kayıpları, Şili'de Pinochet'in darbesini ve binlerce insanın ölümünü hatırlıyoruz. Aynı senaryonun Venezuela'da tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz.”