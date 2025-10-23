  • USD: 41,90 - 41,98
Tokat’ta fuhuş operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Tokat’ta polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ekleme: 23.10.2025 - 21:21 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:26 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Tokat’ta fuhuş operasyonu! 5 kişi tutuklandıTokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu şüphelilere yönelik kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 'fuhuşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla N.Ö., H.K., Z.G.K., H.D., Y.S.A., B.B.A., K.G. ve D.A. gözaltına alındı.

5 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A., Y.S.A., H.D., N.K. ve K.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

