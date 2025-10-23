  • USD: 41,90 - 41,98
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.10.2025 - 20:47 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:04 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıKaza; Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Yaralı 5 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.