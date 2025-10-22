Çakma Devrimci Mahir'in Lüks Tutkusu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kamuoyunda lüks yaşam tarzı, tartışmalı siyasi çıkışları ve hızla artan mal varlığıyla gündemde. Başarır'ın garajında Porsche, Mercedes ve Audi gibi milyonluk araçlar bulunuyor. Sadece Porsche marka aracının piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu bildiriliyor. Ayrıca Küba yapımı aromalı puro tutkusu ile de tanınıyor.İstanbul, Mersin ve Bodrum'da çok sayıda villa ve rezidansa sahip olduğu belirtilen Başarır'ın, Ataköy'deki Marriott Otel'de kendisine tahsisli ultra lüks bir odası olduğu, ayrıca futbol karşılaşmalarını locadan izlediği öne sürülüyor.Siyasete girdikten sonra mal varlığında dikkat çekici bir artış yaşandığı iddia edilen Başarır'ın, 31 Mart 2024 yerel seçim sürecinde bazı CHP'li belediye başkan adaylarıyla çıkar ilişkileri kurduğu da öne sürüldü. Başarır'ın ayrıca Halk TV'nin gizli ortaklarından biri olduğu ve eşinin kanalın hukuk işlerini yürüttüğü iddialar arasında.Siyasi geçmişinde birçok tartışmalı olay bulunan Ali Mahir Başarır, daha önce Cumhurbaşkanı'na hakaret, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira ve Yalova Adliyesi'nde hâkimlere yönelik agresif tutumu ile gündeme gelmişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Başarır, kurultay sonrası sergilediği sevinç gösterileri nedeniyle parti içinde “Zıp Zıp Mahir” lakabıyla anılmaya başlandı.Başarır hakkında, 19 Ekim 2025'teki Bursa İl Kongresi konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarır hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı ve Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2 maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulundu.