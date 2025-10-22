48 Yaşında Okula Başladı!

Ehliyet sahibi olmak istedi, okuma yazma öğrenmeye başladı...Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çay ocağı işleten 48 yaşındaki Fuat Aydın, çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle okula gidemedi.Yaşıtları eğitim alırken küçük yaşta köyünde çobanlık yapan Aydın, gençlik yıllarında köyünden büyükşehre göç etti.Yaşamı boyunca turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışarak hayat mücadelesi veren Aydın, son olarak çay ocağı işletmeciliği yapmaya başladı.Birkaç yıl önce bir otomobil alan Aydın, ehliyet alabilmek için okuma-yazma öğrenmeye karar verdi.Okuma-yazma kursuna kayıt olan Aydın, yaklaşık bir haftadır derslerine devam ediyor.İş yerinde defter, kalem ve silgisini yanından ayırmayan Aydın, çay ocağına gelen müşterilere çay servisi yaparken aynı zamanda derslerine çalışıyor.Fuat Aydın, 21 yıldır esnaf olduğunu söyleyerek, '21 yıldır Kaleiçi'nde esnaflık yaptım. Turizmle uğraşıyordum, turizm biraz kötü gidince bu işle uğraşmaya başladım.Bütün kardeşlerim turizmcilik yapıyor, ben çaycılık yapıyorum. Okuma-yazması olmayan insan büyükşehirde kör gibidir.Hiçbir şey görmüyor, büyükşehre geldiğin zaman okuma yazma gerekiyor.Köyde bilmiyorduk, biz çobanlık yapıyorduk.Arkadaşlarımız okuldan kaçıp geliyordu. Biz de iyi bir şey değil demek ki diyerek okumadık.Keşke zamanında öğrenseydim, çok geride kalmışız.Keşke 30 yıl önce öğrenseydim, her şeyi şeffaf biçimde görürdüm. Şu an okuma yazma olmadığı için büyükşehirde körüz.' dedi.Aydın, yıllarca bu yüzden zorlandığını ifade ederek, 'Okuma yazma bilmemem haricinde bir sıkıntım olmadı. Hesap kitabım var, ticaretten anlıyoruz.Hiç okula gitmedim, okuma yazma bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum.Bir arabam var ama ehliyetim olmadığı için okuma yazma öğrenip ehliyet almak istiyorum.Bizim beldenin muhtarı iki dönemdir muhtarlık yapıyor.Okuma yazma öğrenip, muhtarlığı kazanıp beldemde muhtarlık yapmak istiyorum.3 ay önce halk eğitime başvurdum. Yeni başladım, 3-4 gündür okula gidiyorum.Dersler iyi gidiyor, okuma yazma çözülebilecek bir şey. Yazmayı, biraz okumayı, bazı harfleri öğrendim.' dedi.