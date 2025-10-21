Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i Korkutuyor!

The Jerusalem Post haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkes planının ikinci aşamasında önemli bir adım attı ve bölgede varlık göstermeye başladı. Başkan Erdoğan'ın ilk kazanımını elde ettiği ve Gazze Şeridi'nde bir 'saha varlığı' oluşturduğu belirtildi.Habere göre, pazartesi günü ortaya çıkan yeni görüntülerde Gazze içinde Türk bayrağı taşıyan mühendislik ekipmanları görüldü. Bu da Türkiye'nin, savaş sonrası yeniden inşa sürecinde aktif rol almaya başladığı yorumlarını beraberinde getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 'İsrail ateşkesi ihlal eder ve savaşa dönerse bunun ağır bir bedeli olur' demişti. The Jerusalem Post, bu gelişmelerle birlikte Türk varlığının arttığına dikkat çekti.The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail Yerleşim ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, İsrail yönetimini sert sözlerle eleştirdi:'Nasıl oluyor da Türkiye'yi Suriye'den uzaklaştırmaya çalışırken, onu Gazze'nin kapısından içeri alıyoruz?' dedi.Strock, 'Gazze'de hiçbir Türk görmek istemiyorum. Ne bir traktörün üstünde, ne bir cipte, ne de patenle' ifadelerini kullandı.Haberde ayrıca, İsrailli asker Lior Rudaeff'in yeğeni Yael Sabrigo'nun tepkilerine de yer verildi. Sabrigo, Kol Barama Radyosu'na yaptığı açıklamada, 'İsrail hükümeti Gazze'ye uluslararası güç olarak Katar ve Türkiye'yi seçti.' dedi.İsrail merkezli Maariv gazetesi ise 'Türklerin Gazze'deki varlığı İsrail'i çaresiz bıraktı' başlığını manşetine taşıdı.Haberde, Gazze Şeridi'nde Türk bayrağı taşıyan araçların İsrail'de büyük rahatsızlık oluşturduğu ifade edilerek, Türkiye'nin ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına doğrudan dahil olduğuna vurgu yapıldı.İsrail merkezli JDN gazetesinde, 'Başkan Erdoğan'ın ordusu Gazze'ye çoktan girdi' başlığına yer verdi.Haberde, Gazze Şeridi içinde faaliyet gösteren Türk bayrağı taşıyan mühendislik araçlarının Türkiye'nin Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına müdahil olduğunun ilk işareti olduğuna dikkat çekildi.