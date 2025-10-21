Bitcoin Çöküşü Devam Ediyor!

Bitcoin çöküşü yatırımcıları şoke etti. Ekim ayı, kripto para piyasasında umut vaat ederken, ani düşüşlerle kâbusa dönüştü. Piyasa değeri hızla eridi ve belirsizlik hâkim oldu.Trump'ın Çin'e %155 gümrük vergisi duyurusu, Bitcoin'i vurdu. Fiyat, 112 bin dolardan 107 bin dolara geriledi. Bu nedenle yatırımcılar panikledi ve satışlar arttı.FED'in faiz indirimi beklentisi, Orta Doğu geriliminin azalması umut yaratmıştı. Ancak Trump-CZ ortaklığı şüphesi, güveni yok etti. Piyasa yapıcılar ikinci dalga çöküşü tetikledi.Kripto para piyasası 4.3 trilyon dolardan 3.64 trilyon dolara indi. 800 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Trump ailesine bağlı cüzdanlar, 300 milyon dolar kâr etti. Bu durum, geleceği karartıyor.Bununla birlikte, yatırımcılar toparlanma sinyali arıyor. Kısa vadede volatilite yüksek kalacak. Uzmanlar, dikkatli adımlar öneriyor.Ayrıca, bu olaylar sektörün olgunlaşmasını hızlandırabilir. Düzenlemeler gündemde. Piyasa, yeni denge arayışında.