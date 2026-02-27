CHP'den Belediyelere Alkol Uyarısı!

CHP, Artvin'de ortaya çıkan alkollü halde belediye aracını süren belediye başkan yardımcısı Ahmet Soysal ile ilgili skandalı kapatma derdinde.CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkanlarına gönderdiği genelgede, Ramazan ayı boyunca belediyelere ait makam araçlarının tasarruf tedbirleri ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkeleri doğrultusunda yalnızca mesai saatleri içerisinde kullanılmasını istedi.Mesai saatleri dışında araç kullanımının zorunlu olduğu durumlarda ise, araçların yalnızca ulaştırma hizmetlerinde görevli şoför personel tarafından sevk ve idare edilmesi gerektiği vurgulandı.Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal, belediyeye ait resmi aracı alkollü şekilde kullanırken polis ekiplerince durduruldu. Kan testi vermeyi reddetmesi üzerine hastanede zorla test yapıldı, ehliyetine el konuldu ve alkollü araç kullanmaktan para cezası kesildi.Soysal'ın kan testi vermeyi reddetmesi üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla, asayiş ekipleri ve hastane güvenlikleri eşliğinde kan örneği alındı. Olayın ardından CHP yönetimi, makam araçlarının kullanımında disiplin ve tasarruf önlemlerine uyulması gerektiğini belirterek genelgeyle belediye başkanlarını uyardı.