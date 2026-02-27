  • USD: 43,89 - 43,96
Sultangazi'de Cani Koca Dehşeti! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Yanında Gördü

Sultangazi’de boşanma aşamasında olduğu eşini, evinin önünde sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle gören Vahyettin Ç. bıçakla saldırdı. Burak K. başından bıçaklanarak ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Ekleme: 27.02.2026 - 10:47 Güncelleme: 27.02.2026 - 10:52 / Editör: Fehmi Öztürk
Olay, dün saat 17.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahyettin Ç.(46) boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç. ve sevgilisi olduğu öğrenilem Barış K.(46)'yi eşinin evinin önünde birlikte görmesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

AĞIR YARALANDI

Tartışma sırasında Vahyettin Ç. yanında bulunan bıçakla Barış K.'ye saldırdı. Çıkan arbede de Barış K. başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıp yere yığıldı. Çevredekiler Vahyettin Ç.'nin elinden bıçağı aldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış K. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 SUÇ KAYDI VAR

Olayın ardından incelemelerde bulunan ekipler kaçan Vahyettin Ç.'nin 4, Gizem Ç.'nin 7 ve ağır yaralanan Barış K.'nin 6 suç kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.