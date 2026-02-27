Sultangazi'de Cani Koca Dehşeti! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Yanında Gördü

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahyettin Ç.(46) boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç. ve sevgilisi olduğu öğrenilem Barış K.(46)'yi eşinin evinin önünde birlikte görmesi üzerine aralarında tartışma çıktı.Tartışma sırasında Vahyettin Ç. yanında bulunan bıçakla Barış K.'ye saldırdı. Çıkan arbede de Barış K. başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıp yere yığıldı. Çevredekiler Vahyettin Ç.'nin elinden bıçağı aldı.Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış K. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olayın ardından incelemelerde bulunan ekipler kaçan Vahyettin Ç.'nin 4, Gizem Ç.'nin 7 ve ağır yaralanan Barış K.'nin 6 suç kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.