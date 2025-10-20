Türkiye Üretmeye Devam Ediyor!

Yerli ve milli savunma sanayii alanında atılan adımlar kapsamında, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen iki yeni keskin nişancı tüfeği ilk kez kamuoyuna sunuldu: MKE-408 (uzun menzilli) ve KNT-859 (yarı otomatik keskin nişancı tüfeği). MKE yetkilileri, projelerin kısa bir sürede tamamlandığını vurguladı.KNT-859 — Yarı otomatik, 8.59 mmMKE Silah Fabrikası AR-GE Müdürü Cengizhan Türk tarafından verilen bilgilere göre:Kalibre: 8.59 mm (KNT-859)Sistem: Yarı otomatik, kısa çarpmalı gaz pistonlu, döner başlık kilitlemeli mekanizmaEtkili menzil: 1.500 metreNamlu uzunluğu: 27 inçDağılım: En fazla 1 MOAAğırlık: 7.2 kgŞarjör kapasitesi: 10 fişekÖzellikler: Gaz ayar sistemi (susturucu kullanımına uygun), çok fonksiyonlu çatal ayak, ayarlanabilir tetik, yanaklık ve teleskopik dipçik — kullanıcıya hassas atış imkânı sunuyor.Türk, KNT-859'un Türkiye'de üretimi olmayan, dünyada sadece birkaç muadili bulunan bir tüfek tipi olduğuna dikkat çekti. Tasarım süreçleri 2024 başlarında başlayıp prototip ve pilot kafile üretimleri 2024–2025 döneminde tamamlandı.MKE-408 — Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı tüfeğiKıdemli tasarım mühendisi Mehmet Sertaç Karagöz MKE-408 ile ilgili şu bilgileri verdi:Kalibre: .408 (10.36 mm; “.408” adı kalibreden geliyor)Etkili nokta atış menzili: Yaklaşık 2.200 metreBoş ağırlık: Yaklaşık 9,5 kgÖne çıkan tasarım unsurları: Namlu freni ve alev gizleyen bölge tasarımları sayesinde geri tepme azaltılmış; hedef takibi ve atış konforu artırılmış.Karagöz, MKE-408'in NATO standardı olmayan zor bir kalibreyle çalıştığını, Türkiye'de ilk defa bu kalibrede ve bu ağırlık/menzil kombinasyonunda bir tüfeğin tasarlanıp üretildiğini belirtti. Proje sürecinin 2024 ortalarında başlayıp 2024 sonu prototipleri ve 2025 başında pilot kafile üretimleriyle hızlı tamamlandığı ifade edildi.Her iki silahın da MKE Silah Fabrikası tarafından tasarlanıp, büyük oranda yerli imkânlarla üretildiği vurgulandı. Yetkililer, ambargolar ve dışa bağımlılığın artmasıyla yerli üretimin stratejik öneminin yükseldiğini; bu nedenle kısa sürede yüksek kapasitede tasarım ve üretim gerçekleştirildiğini bildirdi.