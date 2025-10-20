Altın yine yükselişe geçti! Gram altın fiyatları uçtu
Rekorlara doymayan altın dün günü düşüşle açsa da yeni haftaya yine yükselişle başladı. Gram altın 5 bin 747,07 TL seviyesine yükselirken, çeyrek altın da 10 bin 066,00 TL'yi gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki yükseliş maratonu haftanın ilk günüyle başladı. 52 haftadır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatları 19 Ekim Pazar gününü düşüşle açsa da, haftanın ilk işlem gününde yine yükselişe geçti. Rekorlara doymak bilmeyen altın fiyatları uçuşa geçti. Dün 5 bin 727,65 TL seviyesine gerileyen gram altın, 20 Ekim Pazartesi gününü 5 bin 747,07 TL'den açtı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Ekim güncel altın fiyatları...
20 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.746,27 TL
SATIŞ: 5.747,07 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.929,00 TL
SATIŞ: 10.066,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 39.594,00 TL
SATIŞ: 40.079,00TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 40.578,00 TL
SATIŞ: 41.191,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.541,18 TL
SATIŞ: 5.825,82 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.253,22
SATIŞ: 4.253,96
