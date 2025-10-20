Altın yine yükselişe geçti! Gram altın fiyatları uçtu

Rekorlara doymayan altın dün günü düşüşle açsa da yeni haftaya yine yükselişle başladı. Gram altın 5 bin 747,07 TL seviyesine yükselirken, çeyrek altın da 10 bin 066,00 TL'yi gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Ekim altın fiyatları...