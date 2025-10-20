Ali Yerlikaya Türk Polisine Sahip Çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Türkiye'nin Huzuru Diyarbakır” toplantısında yaptığı konuşmada, bu toplantıların amacının çocuklara huzurlu yarınlar bırakmak için atılan adımları değerlendirmek ve kararlılığı tekrar ilan etmek olduğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı hedefinin büyük ve güçlü bir Türkiye olduğunu, bu hedefe giden yolun tamamlayıcısının ise “Terörsüz Türkiye” olduğunu vurguladı.Yerlikaya, “Terörsüz Türkiye; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir. Milli iradenin kayıtsız şartsız hakimiyetidir. Silahların değil, sözün konuştuğu bir Türkiye'dir. Üreten, istihdam sağlayan, bölgesel kalkınmayı gerçekleştiren bir Türkiye'dir.” dedi.Bakan, Terörsüz Türkiye'nin sadece bir güvenlik projesi olmadığını; huzur, kalkınma ve kardeşliği büyütme, bir medeniyet hedefi olduğunu belirterek, “Terörsüz Türkiye; çocuklarımızın korkusuz büyüdüğü, şehirlerimizin canlandığı, dağların, vadilerin, sokakların barışın sesiyle dolduğu, hiçbir gencimizin terör örgütlerinin ağına düşmediği, demokrasinin ve hukukun güç kazandığı, uluslararası alanda güçlü, bölgesinde lider bir Türkiye'nin adıdır.” ifadelerini kullandı.Terörle mücadelenin yolunda süreci sabote etmeye çalışan aktörlerin de sahne aldığını söyleyen Yerlikaya, bu alanda “terör sevicilerine, terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur.” dedi. Devlete, milletin ortak değerlerine ve Cumhuriyet'in kurucularına yönelik saldırıların siyaset değil provokasyon olduğunu vurguladı.Polise yönelik saldırgan söylemlere güçlü tepki gösteren Bakan Yerlikaya, “Hiç kimse gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polisimize, ‘düşman' deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz. Bu söylemi lanetliyorum.” ifadelerini kullandı.Yerlikaya, polisleri milletin evlatları ve ülkenin huzurunun teminatları olarak tanımladı: “Bizim kahramanlarımızdır. Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da huzurun ve güvenliğin teminatlarıdır.” Siyasi fikir ifadesi ile devletin niteliklerine, kurucu iradeye ve milletin değerlerine yönelik hakaret ve saldırıların aynı şey olmadığına dikkat çekti; bu tür söylemlerin demokrasiyi zehirleme ve Terörsüz Türkiye hedefine suikast girişimi olduğunu söyledi.Konuşmasını, terörün bu toprakların gündeminden tamamen silineceğine dair kararlılıkla bitiren Yerlikaya, “Terörsüz Türkiye hedefi ile bu topraklarda gözyaşının değil, umudun yeşereceği, kalkınmanın hakim olduğu bir geleceği, hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü bizim en büyük gücümüz inancımız, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz ve ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde millet olma irademizdir.” dedi.