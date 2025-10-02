  • USD: 41,53 - 41,60
  • EURO: 48,80 - 48,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ekleme: 2.10.2025 - 20:11 Güncelleme: 2.10.2025 - 20:13 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.