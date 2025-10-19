Sıfır Hijyen İmalathane! Kapatıldı...

Merdiven altı üretim yapan tesisler, insan sağlığını tehdit ediyor.Kilis Belediyesi, sağlıksız koşullarda nar ekşisi üretimi yapılan böyle bir tesise operasyon düzenledi.Kilis Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar'ın da katılımıyla zabıta ekiplerince düzenlenen baskında, çevreye kötü kokuların yayıldığı, bozulmuş ürünlerin üzerinde sineklerin dolaştığı ve yoğun kirlilik tespit edildi. Hijyen kurallarını hiçe sayan atölye, ekipler tarafından mühürlendi.Kural tanımayan işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar ve zabıta ekipleri, Şıh Mehmet Mahallesi'ndeki bir nar ekşisi imalathanesinde hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.Yaşar, ihbar üzerine imalathaneye gittiklerini ve işletmede sağlıksız koşullarda nar ekşisi üretildiğini belirtti.Denetimler sonucunda imalathane 3 gün süreyle kapatıldı.Yaşar, 'Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan her yer denetlenecek.' diyerek, işletmeciye de şu sözlerle yüklendi:Çocuklar yiyecek bunları. İnsanın sağlığından sen nasıl uğraşırsın? Sizin bunları üretmeye sertifikanız, belgeniz var mı? Bugüne kadar üretip sattığınız insanların sağlığıyla oynadığınız ürünler. Şu ürünlerle yapmış olduğunuz malzemeleri sen evindeki çocuğuna yedirir misin? Allah korkusu olan adam bunu kimseye yedirmez. Sinekler içinde dolaşıyor, üvezler içinde dolaşıyor. Siz üç kuruş fazla kazanacaksınız diye buna müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz de.Çağlar Yaşar, denetimle ilgili olarak yaptığı açıklamada 'Halk sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız. Denetimlerimiz sürecek.' ifadelerini kullanarak, vatandaşlardan şüpheli üretimleri ALO 153 üzerinden ihbar etmelerini istedi.Hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler, zabıta ekipleri tarafından toplandı ve imha edildi.