Altında Son Durum! Fiyatlar Nasıl?

Altın fiyatları, 19 Ekim 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor.Hafta boyunca yükseliş trendinde olan gram altın, Cuma sabah saatlerinde 5.896 TL seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı. Ancak gün sonuna doğru artan satış baskısıyla birlikte gram altın 5.727 TL'ye kadar geriledi.Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu ani geri çekilmeyi ABD'den gelen ekonomik veriler, jeopolitik gelişmeler ve yatırımcıların kâr realizasyonlarına bağlıyor.Küresel piyasalarda ons altın da benzer bir seyir izledi. Cuma gününe 4.357 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gün içinde artan satış baskısıyla 4.251 dolara kadar geriledi. Böylece, hafta boyunca üst üste yeni zirveler gören altın fiyatları, haftayı sert bir düzeltmeyle tamamladı.