İstanbul’da “Kara Para Aklama” Operasyonu!

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen “Kara Para Aklama” operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi üzerinden alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri tespit edildi. Elde edilen paraların, fatura düzenleme ve yasal defter kayıtları gibi yöntemlerle ticari faaliyet görüntüsü altında şirketlere aktarılmaya çalışıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.Operasyonun, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporları, gizli tanık ifadeleri, banka hareketleri, kamera kayıtları ve diğer deliller ışığında yürütüldüğü öğrenildi.İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli bölgesinde faaliyet gösteren bazı şirketler, döviz büroları ve şahıslara yönelik yürütülen operasyonun, bu kapsamdaki ikinci dalga olduğu belirtildi. Toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yaptıkları para transferlerini, çeşitli ödeme sistemleri üzerinden şirketleri aracılığıyla yürüttükleri ve yasa dışı yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemlerle kullandıkları saptandı.Emniyet kaynaklarına göre, soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Yapılan aramalarda ise 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon lira, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş ele geçirildi.