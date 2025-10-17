CHP’li Adalar Belediyesi'nin bütün görevlerini imzalanan protokolle İBB’ye yaptırdığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, Meclis'te yaptığı konuşmada, CHP'li Adalar Belediyesi ile İBB arasında imzalanan bir protokolle Adalar Belediyesi'nin tüm asli görevlerinin İBB tarafından üstlenildiğini açıkladı. Kaynar, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’a, belediyenin hangi hizmetleri yaptığını ve bütçesinin nereye harcandığını sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, Adalar Belediyesi'nin neredeyse tüm hizmetlerinin İBB'ye devredildiğini gösteren protokoldeki maddeleri tek tek sıraladı:Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar: Parkların bakım, onarım, yenilenme ve peyzaj çalışmaları; tüm park mobilyaları ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi; ağaç budama dahil olmak üzere tüm işlerin İBB tarafından yapılacağı belirtiliyor.Zabıta Hizmetleri: İşgaliyelere müdahale, yıkım ve denetim gibi zabıta hizmetlerinin yanı sıra, hatta zabıta ekip aracı dâhil olmak üzere tüm teçhizatın İBB tarafından üstlenildiği ifade ediliyor.Atık Yönetimi ve Temizlik: Adalar Belediyesi'nin 'Çöpleri biz topluyoruz' iddiasının aksine, protokolde; evsel atıklar, ambalaj atıkları, organik ve bahçe atıkları, sokak ve caddelerin temizliği, tıbbi atıklar ile depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi gibi tüm temizlik hizmetlerinin İBB tarafından üstlenildiği açıkça yer alıyor.AK Parti Meclis Üyesi Kaynar, bu detayları paylaşarak Adalar Belediye Başkanı Akpolat'a, belediyenin kendi bütçesini hangi hizmetlere harcadığı konusunda açıklama yapması yönünde çağrıda bulundu.