' Durmaz Saldırabilir! ' Hakan Fidan'dan Açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Gazze'de kurulması planlanan uluslararası görev gücü hakkında konuştu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, 'Macron, 'Görev gücüne asker verir misiniz?' diye sordu. Ben de 'Niye vermeyelim?' dedim. Gazze'de kurulacak askeri mekanizmaya dahil olabiliriz. Burada önemli olan hangi şartlarda orada bulunacağımız.' dedi.Bölgenin imarı dahil Gazze'de daha yapılacak çok iş olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. Sorun çözüldü gözüyle bakmamak gerekiyor. Asıl olması gereken bu değil fakat bir nebze nefes aldırır. Bunu sadece 'ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın TIR'ımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla TIR'ımız ise giriş için bekliyor. Başta dünya ve İslam ülkeleri olmak üzere hem ülke olarak hem millet olarak hem de parti olarak bizim büyük sorumluluğumuz var. Gazze'deki soykırımın unutulmayacağından emin olmalıyız. Bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar çalışmalıyız.' ifadelerini kullandı.Muhalefetin kutuplaştırıcı tavrı hakkında da yorum yapan Erdoğan, 'Belediyelerdeki yolsuzluklar bir bir ortaya dökülüyor. Bunlar ortaya çıktıkça muhalefet kutuplaşmayı artırıyor. Birlik ve beraberliğimizi sekteye uğratmayalım, güçlü olalım. Önümüzdeki süreç daha çetin olacak.' değerlendirmesini yaptı.Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir sunum yaptı. Fidan, İsrail askerinin Gazze'den 3 aşamalı çekilme planını harita üzerinden MKYK üyelerine anlattı. Bölge için İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin sürmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, ABD ile irtibatın kesilmemesi gerektiğini vurguladı. İsrail askerinin 3 aşamalı çekilme planını harita üzerinden anlatan Fidan, 'İsrail, Gazze'deki sakinlikten sonra potansiyel olarak rahat duracak bir ülke değil. Yönünü tekrar Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a çevirebilir. Gazze'de ilk aşama esir takasından sonra gerçekleşti. Üçüncü çekilme uluslararası görev gücü bölgeye yerleştikten sonra olacak. Adil bir sistem olacaksa Türkiye orada olmalı.' değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Fidan, Suriye'de SDG'nin yakından takip edildiğini kaydetti.