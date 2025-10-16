Barışma Bahanesi İle Katletti!

Beykoz'da 38 yaşındaki Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı 35 yaşındaki sevgilisi Fethi Ş. tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak öldürüldü. Barışma bahanesiyle kadının evine geldiği öğrenilen Fethi Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Beykoz'da Fethi Ş., bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç'un evine barışma bahanesiyle geldi.İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Aysel Karakoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.'yi yakaladı.Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü.Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.