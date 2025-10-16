Barışma Bahanesi İle Katletti!

  • USD: 41,76 - 41,84
Beykoz'da 38 yaşındaki Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı 35 yaşındaki sevgilisi Fethi Ş. tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak öldürüldü. Barışma bahanesiyle kadının evine geldiği öğrenilen Fethi Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı.

16.10.2025
İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP 5 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aysel Karakoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.