Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın uçuşa geçti

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın uçuşa geçtiHaftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, yeni haftada da rekor üstüne rekor kırdı. Haftayı yükselişle açan altın fiyatlarında 16 Ekim Perşembe gününde tüm zamanların rekoru kırıldı. Gram altın fiyatı 5 bin 700 TL'ye yükselerek zirveyi gördü. Gram altın 6 bin TL seviyesine yaklaştı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ekim güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.701,54 TL
SATIŞ: 5.702,19 TL

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.584,00 TL
SATIŞ: 9.671,00 TL

YARIM ALTIN
ALIŞ: 19.168,00 TL
SATIŞ: 19.342,00 TL

TAM ALTIN
ALIŞ: 38.218,00 TL
SATIŞ: 38.507,00 TL

ONS ALTIN
ALIŞ: 4.235,45 dolar
SATIŞ: 4.236,01 dolar