Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın uçuşa geçti

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Haftayı zirveden açan altın fiyatları 16 Ekim Perşembe gününü de yükselişle açtı. Gram altın fiyatı 5 bin 700 TL’ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Ekim altın fiyatları...