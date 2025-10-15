O Arabanın Almanya Fiyatı Belli Oldu!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa pazarındaki adımlarını hızlandırıyor. Merakla beklenen çift motorlu T10X ve T10F modelleri için Togg Almanya fiyatı resmi olarak duyuruldu. Bu gelişme, markanın Avrupa'daki rekabetteki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.Togg, Almanya'daki kullanıcılarına dört tekerlekten çekiş sistemine sahip yeni versiyonlarını sunuyor. Şirketin açıklamasına göre, çift motorlu T10X V2 modeli 50.190 euro başlangıç fiyatıyla alıcı bulacak. Ayrıca, bu model yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.SUV modeli T10X'in yanı sıra, fastback gövde tipine sahip T10F de piyasaya çıkıyor. Togg T10F dört tekerlekten çekişli V2 versiyonu, 49.590 euro gibi daha rekabetçi bir fiyattan başlayacak. En önemlisi, T10F modeli markanın sedan segmentindeki iddiasını ortaya koyuyor.Standart versiyon ile fiyat farkıBu yeni fiyatlar, standart versiyonla önemli bir fark oluşturuyor. Çünkü arkadan itişli standart T10X V1 modeli Almanya'da 40.118 euro fiyat etiketine sahip. Bu durum, çift motorlu versiyonların sunduğu performans ve donanım artışını da yansıtıyor.Togg T10XVersiyon FiyatV1E RWD Standart Range 34.295 €V1 RWD Long Range 40.118 €V2 RWD Long Range 41.200 €Togg T10FVersiyon FiyatV1E RWD Standart Range 34.295 €V1 RWD Long Range 40.118 €V2 RWD Long Range 41.200 €