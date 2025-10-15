Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın...

Haftaya rekorla başlayan altın fiyatları 15 Ekim Çarşamba gününü de rekorla açtı. ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası'nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını uçurdu. Gram altın 5 bin 628 TL seviyesini gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Ekim altın fiyatları...

Haftalardır rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yerinde durmuyor. Dün tarihi rekor kıran gram altın bugünü de rekorla açtı. Alım-satım yapanlar ve yatırımcılar da altındaki yükseliş sonrası güncel fiyatları araştırmaya başladı. ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentisi altını rekor seviyeye yükseltti. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 15 Ekim 2025 altın fiyatları...Altın piyasasında en düşük 5 milyon 426 bin 392 lira, en yüksek 5 milyon 725 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 5 milyon 710 bin lira oldu.Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 670 bin liradan tamamlamıştı.KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 137 milyon 786 bin 900,92 lira, işlem miktarı ise 559,23 kilogram oldu.ALIŞ: 5.612,10 TLSATIŞ: 5.628,65 TLALIŞ: 9.379,00 TLSATIŞ: 9.490,00 TLALIŞ: 18.759,00 TLSATIŞ: 18.975,00 TLALIŞ: 37.402,00 TLSATIŞ: 37.771,00 TLALIŞ: 37.743,00 TLSATIŞ: 38.313,00 TLALIŞ: 4.178,54 dolarSATIŞ: 4.178,81 dolar