Satışlar Dibe Vurdu!

Tesla'nın en iddialı modellerinden biri olarak tanıtılan Cybertruck, satış performansında gerileme yaşamaya devam ediyor. ABD merkezli Kelley Blue Book'un verilerine göre, şirket 2025'in üçüncü çeyreğinde yalnızca 5.385 adet Cybertruck satabildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 düşüş anlamına geliyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde satış adedi 14.000'in üzerindeydi.Yılın ilk dokuz ayında toplamda sadece 16.000 adet Cybertruck'ın teslim edildiği belirtiliyor. Bu, Elon Musk'ın lansman döneminde dile getirdiği yıllık 250.000 adetlik satış hedefinden çok uzak. Tesla'nın bu yılı yaklaşık 20.000 Cybertruck teslimatıyla kapatması bekleniyor. 2024 yılında 50.000 civarında satış yapılmıştı, dolayısıyla yarı yarıya düşüş bekleniyor.Tesla'nın düşen satışları elektrikli araç pazarının durumuyla da açıklanamıyor. Zira pazar, genel anlamda yükseliş yaşadı. Hatta Tesla'nın satışları da 2025'in üçüncü çeyreğinde toplam 438.487 satışla önceki çeyreğe göre yüzde 40,7, geçen yıla göre ise yüzde 29,6 artış gördü. Bu artışta, 30 Eylül'de ABD'de sona eren 7.500 dolarlık federal vergi teşvikinin etkili olduğu belirtiliyor.Diğer elektrikli kamyonet modelleri ise tam tersi bir trend sergiliyor. Rivian R1T satışları yüzde 13, Ford F-150 Lightning yüzde 39,7, GMC Hummer EV yüzde 21,9, Sierra EV ise yüzde 771 artış gösterdi.Üstelik Cybertruck'ı olumsuz etkileyen sadece zayıf satış rakamları değil. Kısa süre önce, iki gencin hayatını kaybettiği bir Cybertruck kazasıyla ilgili açılan dava da gündeme oturdu. Aileler, aracın kapı kollarının kaza sırasında kilitlenmesi nedeniyle gençlerin araçtan çıkamadığını iddia ediyor.Tüm bu gelişmelerin ardından Tesla'nın elinde kalan Cybertruck'ları Elon Musk'ın kendi şirketlerine satmaya başladığı bildirildi. Electrek'in haberine göre, SpaceX ve xAI için çok sayıda Cybertruck teslimatı gerçekleştirildi. SpaceX filosundaki içten yanmalı araçların, bu kamyonetlerle kademeli olarak değiştirileceği ifade ediliyor.