Meteorolojiden Uyarı! Yağış Var...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu°C, 22°CParçalı ve az bulutlu°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı°C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 19°CParçalı ve az bulutlu°C, 23°CParçalı ve az bulutlu°C, 23°CAz bulutlu°C, 21°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 27°CAz bulutlu ve açık°C, 27°CAz bulutlu ve açık°C, 27°CAz bulutlu ve açık°C, 21°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 17°CParçalı ve az bulutlu°C, 19°CParçalı ve az bulutlu°C, 19°CParçalı ve az bulutlu°C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu°C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu°C, 20°CParçalı ve az bulutlu°C, 17°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 23°CAz bulutlu ve açık°C, 24°CAz bulutlu ve açık°C, 21°CAz bulutlu ve açık°C, 23°CAz bulutlu ve açık