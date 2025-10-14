Kilis'te feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı
Kilis'te, M.T. yönetimindeki 01 BAJ 259 plakalı minibüs ile P.Y. idaresindeki 27 PY 332 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada yaralanan 12 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Elbeyli yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 01 BAJ 259 plakalı minibüs ile P.Y. idaresindeki 27 PY 332 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi.
KAZAZEDELER HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.