Karabük’te bir apartmanın zemin katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 14.10.2025 - 19:20 Güncelleme: 14.10.2025 - 19:44
Karabük’te korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi!Yangın, saat 14.30 sıralarında Karabük merkeze bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıktı. Apartmanın zemin katında bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, apartman boşluğu dumanla kaplandı.

DAİRE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, daire sakinleri tahliye edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

DUMAN ETKİLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, dumandan etkilenen 5 kişi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.