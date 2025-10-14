Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları rekorlara doymuyor. Yeni haftada da altın tarihi zirvesini gördü. Haftayı 5 bin 442,52 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 574,92 TL'den işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 14 Ekim altın fiyatları...

Altın istikrarlı yükselişine yeni haftada da devam ediyor. Haftanın ilk günü 5 bin 442,52 TL'den açan gram altın fiyatları aldı başını gitti. Gram altın bugün 5 bin 574,92 TL'den işlem görüyor. Haftalardır rekor kıran altın fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ekim güncel altın fiyatları...ALIŞ: 5.574,15 TLSATIŞ: 5.574,92 TLALIŞ: 9.320,00 TLSATIŞ: 9.432,00 TLALIŞ: 18.639,00 TLSATIŞ: 18.869,00 TLALIŞ: 37.164,00 TLSATIŞ: 37.572,00 TLALIŞ: 5.200,97 TLSATIŞ: 5.447,29 TL