Sivil Polisi Vale Sandı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gece yarısı gerçekleştirilen alkol denetiminde ilginç bir olay yaşandı. Değirmenaltı Caddesi üzerinde yapılan uygulamada durdurulan bir sürücü, sivil trafik polislerini vale zannetti.Saat 00.00 sıralarında Trafik Asayiş ve Trafik Şube ekiplerinin ortak yürüttüğü denetim sırasında 39 NR 350 plakalı araç durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün 147 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın oldukça üzerinde çıkan sürücüye, “alkollü araç kullanmak” suçundan 9 bin lira idari para cezası kesildi.Cezanın yanı sıra sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, aracı ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü, ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla il genelinde alkollü sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.