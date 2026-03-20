Sürücüler dikkat! Sabit radar noktaları nerede?

Ramazan Bayramında yola çıkmayı planlayan sürücüler için trafik kuralları yeniden gündemde. Yapılan son düzenlemelerle hız sınırı ihlallerine uygulanan cezalar artırılırken, tolerans payları da yeniden belirlendi. Bu nedenle birçok kişi özellikle radar ve denetim noktalarının nerede olduğunu araştırıyor.Yeni düzenlemeye göre:Şehir içinde hız sınırı en fazla 5 km/s aşılabilecekŞehirler arası yollarda ise bu sınır 10 km/sBu limitlerin üzerine çıkan sürücülere doğrudan ceza uygulanacak.Örneğin:90 km/s sınırı olan yolda 100 km/s,110 km/s olan yolda 120 km/s,130 km/s olan yolda 140 km/s,140 km/s olan yolda 150 km/s ve üzeri hız yapanlar cezai işleme tabi olacak.Yerleşim yerlerinde genel hız limiti 50 km/s olarak uygulanıyor. 56 km/s ve üzerindeki hızlarda ceza kesiliyor. İhlal oranına göre cezalar kademeli şekilde artıyor ve 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.Yol türüne göre hız sınırları şu şekilde:Çift yönlü yollar: 90 km/sBölünmüş yollar: 110 km/sDevlet otoyolları: 130 km/sYap-işlet-devret otoyolları: 140 km/sBu yollarda da hız aşımına göre cezalar artarak uygulanıyor ve yüksek oranlarda yine 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşılabiliyor. Ancak gezici radarların konumu önceden açıklanmıyor.Mobil radar ekipleri genellikle yol kenarında konuşlanarak denetim yapıyor. Sürücüler, bu noktalara yaklaşmadan önce 'Radar Hız Kontrolü' tabelalarıyla bilgilendiriliyor.Sabit radarlar çoğunlukla otoyol ve çevre yollarındaki üst geçitlere yerleştirilen kameralarla hız ölçümü yapıyor. Ayrıca yol kenarındaki TEDES direkleri de araç hızını tespit ederek ihlal durumunda otomatik ceza kesilmesini sağlıyor.Yetkililer, bayram süresince trafik güvenliğini artırmak için geniş çaplı denetimler yapılacağını belirtiyor. Yüz binlerce personel görev başında olacak; denetimler helikopter, drone ve İHA'larla da desteklenecek.Ayrıca 'tuzak radar' uygulaması yapılmayacağı, sürücülerin önceden uyarı levhalarıyla bilgilendirileceği ifade ediliyor.Uzmanlar, radar noktalarını takip etmek yerine hız sınırlarına uymanın hem cezadan kaçınmak hem de güvenli bir yolculuk yapmak için en doğru yaklaşım olduğunu vurguluyor.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı boyunca 313 bin 745 emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin sahada görev yapacağını açıkladı. Trafik denetimleri helikopter, 1222 İHA ve dronlarla havadan desteklenecek.Bakan Çiftçi, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını ve vatandaşların mutlaka uyarı levhalarıyla bilgilendirileceğini vurguladı. Ayrıca sürücülere uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, hız kurallarına uymaları çağrısı yaptı.Bakan Çiftçi, APP plaka düzenlemesine işaret ederek, 'Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlarımız bu konuda şoförler odasına akın etti. Baktık ki vatandaşımız mağdur olacak, ek süre verdik' dedi.Ayrıca Bakan Çiftçi, multimedya yönetmeliğine ilişkin, 'Araçlardaki ses ve haberleşme sistemleri ile ilgili uygulama yönetmeliği üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Yönetmeliği çıkarıncaya kadar kanunun bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapmayacağız' açıklamasında bulundu.