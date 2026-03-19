Sanal Gerçeklikte Devrim Yapacaktı! Meta'nın 80 Milyar Dolarlık VR Evreni Kapatılıyor

Meta, metaverse dünyasına giriş yaptığı ilk platform olan Horizon Worlds'ün sanal gerçeklik (VR) desteğini haziran ayında sonlandırıp sadece mobil cihazlara odaklanacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere firma, şubat ayında yaptığı bir açıklamayla platformun akıllı telefon sürümüne ağırlık vereceğini duyurmuştu.Topluluk forumlarında paylaşılan yeni gönderiyle birlikte, uygulamanın VR versiyonunun ne zaman rafa kalkacağı da kesinleşmiş oldu.Veda süreci aşamalı olarak ilerleyecek. İlk etapta 31 Mart itibarıyla Quest mağazasında yer alan Horizon Central, Events Arena, Kaiju ve Bobber Bay gibi popüler dünyalar liste dışı kalacak. Bundan sonra kullanıcılar belirtilen alanlara VR gözlükleriyle erişemeyecekler.Takvimler 15 Haziran'ı gösterdiğinde ise uygulama Quest cihazlarından tamamen kaldırılacak. Artık Horizon Worlds ekosistemine katılmanın tek yolu, iOS ve Android işletim sistemleri için geliştirilen Meta Horizon mobil uygulamasını kullanmak olacak.Yaşanan ayrılık rüzgarından nasibini alan tek özellik sadece temel dünyalar değil. Quest sahiplerinin gerçek hayattaki mekanları detaylı 3 boyutlu taramalarla kaydedip paylaşmasına olanak tanıyan Beta aşamasındaki Hyperscape Capture özelliği de platformdan çıkarılıyor.Meta yetkililerine göre kullanıcılar kendi oluşturdukları Hyperscape'leri kaydetmeye ve görüntülemeye devam edebilecek. Ancak diğer kişileri davet etme, paylaşımda bulunma veya ortak deneyim yaşama gibi etkileşimli özellikler artık desteklenmeyecek.