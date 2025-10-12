Godfather'ın Kay'i Hayatını Kaybetti!
Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton'un 79 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'li aktris Diane Keaton'un aile sözcüsü, 79 yaşındaki aktrisin hayatını kaybettiğini belirtti ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi.
Los Angeles kentinde 1946'da doğan Keaton, Baba (The Godfather) serisindeki 'Kay Adams' rolüyle tanınmıştı.
OSCAR KAZANDI
Keaton, 1997'de Annie Hall filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na layık görülmüştü.
