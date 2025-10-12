Altın Fiyatları! Ne Kadar?

Altın fiyatları hafta sonu da takip edilen grafikler arasında yerini alıyor. Küresel piyasalarda dolar endeksi ve ons altın geçtiğimiz haftalara göre bir düşüş yaşarken iç piyasada gram altın fiyatı yatırımcıların yakın takibinde. 12 Ekim 2025 Pazar günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?