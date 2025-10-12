Altın Fiyatları! Ne Kadar?
Altın fiyatları hafta sonu da takip edilen grafikler arasında yerini alıyor. Küresel piyasalarda dolar endeksi ve ons altın geçtiğimiz haftalara göre bir düşüş yaşarken iç piyasada gram altın fiyatı yatırımcıların yakın takibinde. 12 Ekim 2025 Pazar günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın yatırımcısının gözünü çevirdiği piyasalarda yeni hafta bekleniyor. Ons altındaki dalgalanma iç piyasada da fiyatlara yansıyor. Gram altın, 5400 seviyesinde işlem görüyor. 12 Ekim 2025 tarihli altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Vatandaşlar 'Altın bugün ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalardan son dakika altın fiyatları verileri…
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, uluslararası gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz beklentileri gibi değişkenlerle yön buluyor. 12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla gram altın 5404 TL ons altın ise 4018 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda.
Yeni haftada altının yeniden yükseliş trendinde olup olmayacağı merak konusu. İşte, alış-satış rakamları:
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.017,54 dolar
SATIŞ: 4.018,81 dolar
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 37.350,00 TL
SATIŞ: 37.914,00 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.403,10 TL
SATIŞ: 5.404,65 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.115,52 TL
SATIŞ: 5.345,30 TL
ATA ALTIN
ALIŞ: 37.535,00 TL
SATIŞ: 37.974,00 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.166,00 TL
SATIŞ: 9.256,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 36.551,00 TL
SATIŞ: 36.873,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 18.332,00 TL
SATIŞ: 18.518,00 TL
