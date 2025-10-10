PlayStation 6 Sinyalleri!

PlayStation 5, beşinci yaşını kutlamaya hazırlanırken, Sony ve teknoloji ortağı AMD, oyun dünyasının geleceğine dair ilk somut ipuçlarını verdi. PlayStation'un efsanevi mimarı Mark Cerny, merakla beklenen PlayStation 6'nın ne zaman gelebileceğine ve hangi devrimsel teknolojilerle donatılacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.Sony Interactive Entertainment (SIE) ve AMD'nin ortak projesi “Project Amethyst” üzerine yayınlanan yeni bir videoda sahne alan PS5'in baş mimarı Mark Cerny, yeni nesil konsol teknolojilerinin “birkaç yıl içinde” oyuncularla buluşacağını belirterek heyecanı doruğa çıkardı. Bu ifade, PS6'nın 2 ila 5 yıl arasında bir zaman diliminde piyasaya sürülebileceğine dair ilk resmi sinyal olarak yorumlandı.Mark Cerny ve AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack Huynh, PS6'nın temelini oluşturması beklenen üç çığır açıcı teknolojiyi detaylandırdı. Makine Öğrenimi (Machine Learning) odaklı bu teknolojiler, oyun deneyimini kökten değiştirmeyi vadediyor.Sinir Dizileri (Neural Arrays): Bu sistem, işlemci birimlerinin tek bir yapay zeka motoru gibi verileri ortaklaşa işlemesini sağlıyor. Bu sayede çok daha akıllı ve verimli bir performans elde edilecek.Işıltı Çekirdekleri (Radiance Cores): Oyunculara daha önce görülmemiş bir gerçekçilik sunmak için tasarlanan bu özel donanım, yüksek performanslı ve gerçek zamanlı ışın izleme (ray tracing) teknolojisini standart hale getirecek.Evrensel Sıkıştırma (Universal Compression): GPU içindeki verileri akıllıca sıkıştırarak bellek bant genişliği kullanımını minimuma indiren bu sistem, hem enerji verimliliği sağlayacak hem de donanımın kağıt üzerindeki sınırlarını aşarak daha yüksek performans sunmasına olanak tanıyacak.Cerny, bu üç teknolojinin birbiriyle sinerji içinde çalışarak oyunculara mümkün olan en iyi deneyimi sunacağını vurguladı. “Bu teknolojilerin henüz simülasyon aşamasında olmasına rağmen sonuçlar oldukça umut verici,” diyen Cerny, “Bunları birkaç yıl içinde gelecekteki bir konsola getirme konusunda gerçekten heyecanlıyım,” ifadelerini kullandı.Bu açıklamalar, PS6'nın sadece daha güçlü bir konsol olmakla kalmayıp, yapay zeka ve donanım verimliliği alanlarında da bir nesil atlayışı hedeflediğini gözler önüne seriyor.