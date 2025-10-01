  • USD: 41,51 - 41,59
  • EURO: 48,75 - 48,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem...

Merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 1.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 1.10.2025 - 13:32 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem...Edinilen bilgiye göre, saat 12:24’de merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 10.45 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem...