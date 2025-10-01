Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem...

Edinilen bilgiye göre, saat 12:24’de merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi.AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 10.45 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.