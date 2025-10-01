Beşiktaş’ta yanan bina çöktü!

İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi'nde 3 ahşap bina çıkan yangın sonrasında kısmen çöktü. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan 3 binanın çatısına daha sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucunda söndürüldü. Yangın Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı. Yangın çıkan bina ise kısmen çöktü.BİNALARDA HASAR OLUŞTUYangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yanan ve yangın sonucu çöken bina ile alevlerin sıçradığı binalarda hasar oluştu.