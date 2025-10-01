2025 - 2026 AÖF sınav tarihleri açıklandı!

Açıköğretim öğrencileri 2025-2026 sınav tarihlerini öğrenmek için merakla bekliyor. Anadolu Üniversitesi'nin akademik takvimi kısa sürede binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. Güz ve Bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar yakında netleşecek. AÖF takvimi için gözler üniversitede.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait sınav takvimini duyurdu. Öğrenciler için oldukça önemli olan bu tarihler, Güz, Bahar ve Yaz dönemlerini kapsıyor. Yeni takvimin açıklanmasıyla birlikte AÖF öğrencileri planlarını buna göre şekillendirmeye başladı.Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025'te, Dönem Sonu Sınavı ise 17-18 Ocak 2026'da yapılacak. Bahar Dönemi Ara Sınavı 4-5 Nisan 2026, Dönem Sonu Sınavı ise 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaz Okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026'da uygulanacak.Açıköğretim öğrencileri için sınav tarihleri, ders çalışma temposunu ve dönem planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle akademik takvim, binlerce öğrencinin merakla beklediği duyurular arasında yer alıyor.Özellikle iş ve okul dengesini kurmaya çalışan öğrenciler, sınav tarihlerini önceden öğrenerek çalışma programlarını düzenleme fırsatı buluyor. Böylece yoğun tempoda daha verimli bir sınav hazırlık süreci geçirebiliyorlar.AÖF Yaz Okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. Bu dönem, öğrencilerin eksik derslerini tamamlama ve mezuniyetlerini hızlandırma fırsatı sunduğu için büyük önem taşıyor.Yaz Okulu'na kayıt yaptıracak öğrenciler, sınav öncesinde derslerini sistem üzerinden seçebilecek. Anadolu Üniversitesi yetkilileri, sınavların planlandığı tarihlerde çevrim içi ve yüz yüze olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.