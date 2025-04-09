Seferler durdu: İstanbul’da metro ve tramvayda teknik sorun

İstanbul'da hem metro hem de tramvay hattında arıza çıktı.Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler durduruldu. Yolcuların mağdur olmaması için güzergâhta İETT otobüsleriyle ücretsiz ulaşım sağlanıyor.T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’nda da benzer bir arıza yaşanırken, seferler Topkapı ile 50. Yıl istasyonları arasında normal şekilde devam ediyor. Ancak 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasında ring seferleri uygulanıyor.Yetkililer, arızaların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.