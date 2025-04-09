Berhan Şimşek, CHP kurultayının iptali için YSK'ya başvurdu

CHP'de krizler son bulmuyor...CHP, partiye kayyum atanacağı iddiasıyla 6 Nisan'da olağanüstü kurultay düzenlemişti.BAŞVURUSU KABUL EDİLMEMİŞTİEski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Özgür Özel'e karşı genel başkanlık adaylığını açıklasa da başvurusu kabul edilmemişti."İMZA TOPLUYORUZ, 1 SAAT SONRA 6 İMZA GERİ ÇEKİLİYOR"Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, "İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" diye konuştu.Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını belirten Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini iddia etmişti.Kurultay divan başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Berhan Şimşek'i yalanlayarak, "Bırakın 5 dakikayı, Genel Başkan'ın bir buçuk saatlik konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır" dedi.DİKKAT ÇEKEN GELİŞMEŞimşek'in aday olamadığı, Özgür Özel'in yeniden seçildiği kurultayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.YSK'YA BAŞVURDUAdaylık için başvurusu kabul edilmeyen Şimşek'in CHP kurultayıyla ilgili YSK'ya başvurduğu öğrenildi.KURULTAYIN İPTALİNİ TALEP ETTİŞimşek'in itiraz dilekçesinde kurultayın iptal edilmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER KULLANMIŞTIKurultayın yapıldığı gün başvurusunun reddedildiğini öğrenen Berhan Şimşek, salon önünde Özgür Özel ve CHP yönetimine zehir zemberek sözlerle yüklenmişti."BEN DUVARLARA CHP YAZARKEN, ÖZEL TABLALI DON GİYİYORDU"Şimşek, "Ben duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyor, kısa pantolonla geziyordu" dedi."PARTİM ADINA ACI DUYUYORUM"Berhan Şimşek tepkisinde şu ifadeleri kullandı:Dün akşamdan beri büyük bir baskı altında, bir saatlik uykuyla salona geldik. 15 gün önce kurultay kararı alıyoruz, bu adaylar nasıl yarışacak. Çok üzgünüm. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin holdingi değildir. Bu örgüt kimsenin marabası değildir. Özgür Özel, cumhurbaşkanlığına adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Partim adına büyük acı duyuyorum.