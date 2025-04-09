WhatsApp’ta tehlikeli güvenlik açığı! Cihazınıza sızabilirler

WhatsApp'ın sahibi Meta, Windows için WhatsApp'ın 2.2450.6 sürümünden önceki tüm sürümlerinde ciddi bir güvenlik açığı bulunduğunu açıkladı. Güvenlik açığı, kötü amaçlı kişilerin size zararsız gibi görünen bir ek göndererek, cihazınızda keyfi kod çalıştırmasına imkan tanıyor. Bu da özel dosyalarınıza uzaktan erişim anlamına geliyor.Meta'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'2.2450.6 sürümünden önce Windows için WhatsApp'taki bir sahtecilik sorunu, ekleri MIME türüne göre görüntülüyor ancak dosya açma işleyicisini ekin dosya adı uzantısına göre seçiyordu'Sistemdeki uyumsuzluk sayesinde saldırganlar, “görsel” gibi görünen bir dosyaya zararlı kod yerleştirerek, kullanıcı fark etmeden cihazda işlem yapabiliyor. Dosya manuel olarak açıldığında, görüntü yerine arka planda zararlı yazılım devreye giriyor.Söz konusu çık, sadece Windows işletim sistemi üzerinden kullanılan WhatsApp masaüstü uygulamasını etkiliyor. Yani telefonlar (iPhone veya Android) doğrudan etkilenmiyor. Ancak telefonla eşleştirilmiş dizüstü ya da masaüstü bilgisayarınızda WhatsApp çalışıyorsa, bu açıklık sizin için de geçerli.Meta, güvenlik açığına karşı acil güncelleme çağrısında bulundu. Eğer WhatsApp'ın masaüstü versiyonunu kullanıyorsanız, uygulamanızın 2.2450.6 ya da daha yeni bir sürüm olduğundan emin olun. Güncellemeler, hem WhatsApp'ın kendi web sitesinden hem de Microsoft Windows Mağazası'ndan yapılabiliyor.Siber güvenlik uzmanları, bu tür güvenlik açıklarının kötü niyetli kişiler tarafından özellikle hedef alındığını belirtiyor. WhatsApp'ın masaüstü sürümünde tespit edilen açık da bunun çarpıcı bir örneği. Kullanıcıların benzer tehditlere karşı bazı temel önlemleri alması gerekiyor. Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlar:“WhatsApp ve diğer uygulamalar mutlaka en son sürümleriyle kullanılmalı.” Uygulamaların eski sürümlerinde güvenlik açıkları daha yaygın oluyor ve güncellemeler bu açıkları kapatmak için yayınlanıyor.Otomatik güncellemeler etkinleştirilmeli. Bu sayede kullanıcılar, yeni sürümleri manuel olarak kontrol etmek zorunda kalmadan, en güncel koruma seviyesini otomatik şekilde alabilir.Bilinmeyen kişilerden gelen dosyalar açılmamalı. Tanımadığınız ya da güvenmediğiniz kaynaklardan gelen ekler, zararsız gibi görünse de içinde zararlı yazılım barındırabilir.Güçlü bir antivirüs yazılımı kullanılmalı. Özellikle Windows işletim sistemli cihazlarda, profesyonel bir güvenlik yazılımı muhtemel tehditlere karşı ilk savunma hattını oluşturur.