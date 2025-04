Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, CHP’den istifa etti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde merkez ilçe Şehitkamil Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Umut Yılmaz, bugün düzenlediği basın toplantısı ile beraberindeki 5 meclis üyesi ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı. Umut Yılmaz, istifa gerekçesi olarak 1 yıllık görev sürecinde kendisinin ve ailesinin linç politikalarına maruz bırakıldığını ifade etti. Yılmaz, “Seçildiğim günden bu yana bana emanet edilen görevi halkımızın menfaatini gözeterek adalet, liyakat ve şeffaflık ilkelerinden sapmadan dürüst ve sorumlu bir şekilde görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Ancak geldiğimiz noktada şahsi iktidar peşinde koşanların kirli rant düzeyinin iftira siyasetinin ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini üzülerek belirtmek zorundayım. Günbegün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çalışmaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı gören anlayışla mücadele ederken yalnızca şahsıma değil, Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan birtakım çıkar çeteleri millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile bir kısım meclis üyeleri eliyle yürütülen kumpaslar artık tahammül edilecek durumu aşmıştır' dedi.Bir yıllık süreçte şahsına yapılan tüm müdahalelere CHP İl Başkanlığı'nın sessiz kaldığını söyleyen Yılmaz, 'Bu sadece siyasi bir rekabet değil aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür. Belediyeyi kendi çıkarları için kullanmak isteyenlerle bu zamana kadar mücadele ettim. Ancak kendi partilisi tarafından kendi belediye başkan yardımcısını silahla vurması Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından her meclise adamlar getirtilerek yine Cumhuriyet Halk Partili benim yani belediye başkanının dövdürülmeye çalışılması aynı meclis üyesi tarafından bir başka meclis üyesinin dövdürülmesi, aynı meclis üyesi tarafından avukatlık ofisimin basılması, partilim tarafından evimin videosunun çekilmesi, ailemin tehdit edilmesi, sosyal medyada her gün hakaretler, yalanlar söylenilmesi, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin kardeşinin 24 defa beni CİMER'e şikayet ederek hakkımda yalan iddialarla algı oluşturmaya çalışılması ve benim için en katlanılmazı Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerinin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını Cumhuriyet Savcılığında ifade vermek için tanıklık vermek için sıraya dizilmesi. Tüm bu tabloya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının sahip çıkmaması. Milletvekillerinin başka işler içine girmesi genel merkezin beni burada yalnız bırakması beni çok üzmüştür. Halkın oylarıyla seçilen bir belediye başkanına yapılan bu saldırılar karşısında sessiz kalmak bu saldırılara ortak olmak demektir' ifadelerini kullandı.Yılmaz, istifa kararının ani olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:“Her türlü çıkar ilişkisine rant düzenine ve siyasi kumpasa göz yuman veya doğrudan destek olan anlayışla artık yol yürümem mümkün değildir. Şimdi açıkça ifade ediyorum. Hiçbir koltuk, halkın duasından, alın terinden benim için daha önemli değildir. Bu karar, ani alınmış bir karar değildir. Uzun süredir devam eden bir sürecin bir vicdani sağduyunun kararıdır. Aylardır şahsıma, aileme yöneltilen sistematik saldırılar, itibarsızlaştırma çalışmaları ve karakter suikastları artık bizi bu noktaya getirmiştir. Benim için siyaset, halka hizmetin adıdır. Makam, mevki, koltuk bu anlayışın bir amacı değildir. Yol yürüdüğüm meclis arkadaşlarımın hukukunu kendi hukukumun önünde tutacağımı da bu vesileyle açık yüreklilikle belirtmek isterim. Onların emeklerini kişisel çıkarlar karşısında ezdirmeyeceğim. Onların yanında durmak benim için siyasi değil, insani bir görevdir. Birlikte görev yaptığım meclis üyelerimin ve benim alnım ak, yüzüm açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna hakkımda yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var. Ben buradayım savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Bu karar yalnızca partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir ahlakın, bir vicdanın ve halk sevdasının ilanıdır. Gücünü makamdan değil, halktan alan kişinin yolu her zaman açıktır. Bu vesileyle dün meclis üyesi arkadaşlarımla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna duyururum.”