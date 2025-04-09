Çin’de yürek yakan felaket: Huzurevinde feci şekilde yandılar

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Chengde kentindeki bir huzurevinde yerel saatle 21.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yetkililer faciada 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Alevler 2 saat sonra söndürülürken, huzurevi sahibi polis tarafından gözaltına alındı.Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.