SGK düğmeye bastı: Rapor alımında yeni dönem! Artık eve kadar gelecekler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli bireyler ve hasta yakınlarını yakından ilgilendiren yeni bir süreci hayata geçirmek için önemli bir adım attı.Kamu Denetçiliği Kurumu, ventilatöre bağlı olarak özel hastanede kalan bir vatandaşın başvurusunu değerlendirdi.Bu kişiye sağlık kurulu raporu düzenlenemediği gerekçesiyle yapılan başvurunun ardından KDK, "yerinde rapor düzenlenebilir" yönünde görüş bildirdi. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen tavsiye kararıyla birlikte, engelli raporu alımında yeni bir uygulamanın önü açıldı.Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) yaşanan bu olayın ardından verdiği emsal kararla birlikte, artık yatağa ya da cihaza bağımlı olduğu için sağlık kuruluşuna ulaşamayan bireyler, evlerinde ya da kaldıkları özel hastanelerde sağlık kurulu raporu alabilecek.Söz konusu karar kapsamında, evden çıkamayacak durumda olan binlerce hasta için süreci önemli ölçüde kolaylaştıracak. Sağlık kurulu heyetleri artık yalnızca devlet hastanelerinde değil, özel hastanelerde ya da hastanın bulunduğu yerde de değerlendirme yapabilecek.Özellikle yaşlı, ağır engelli ve cihaza bağımlı bireyler için bu düzenleme büyük kolaylık sağlayacak.