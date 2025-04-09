Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 50 bin 846'ya yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 36 can kaybının kayıtlara geçtiği, 41 kişinin ise yaralandığı bildirildi.İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 482 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 688 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 846'ya, yaralı sayısı ise 115 bin 729'a yükseldi.