Fahrettin Altun: Filistin'deki trajedi bitirilmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Alman Medya Forumu'na katıldı.Altun, burada yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin hem Ukrayna-Rusya savaşındaki rolüne hem de İsrail'in Filistin'deki eylemlerine dair önemli mesajlar verdi.Gazze'de yaşanan drama dikkat çeken Altun, “Filistin'deki trajedi bitirilmeli ve insanlığı yakan bu ateşin yayılması önlenmelidir” dedi.Altun, İsrail hükümetinin 7 Ekim 2023'ten bu yana 50 binin üzerinde Filistinliyi öldürdüğünü ve dünyanın gözleri önünde soykırımın devam ettiğini belirtti.Altun, İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı duyarsız kalan uluslararası toplumu eleştirerek, “Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. Bu zulüm bir an önce son bulmalıdır” şeklinde konuştu.Türkiye'nin barış çabalarına dikkat çeken Altun, 'Türkiye, her ne olursa olsun barışın sağlanması ve soykırımın son bulması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.' dedi.Altun'un konuşmasında bazı satır başları şöyle:“3 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna- Rusya savaşında, büyük yıkımlar büyük acılar yaşandı. Milyonlarca insan yerinden edildi. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetti.Esasında Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Rusya Ukrayna arasındaki krizin savaşa dönüşmemesi için büyük mücadele verdik.Savaş patlak verdikten hemen sonra da Rusya ve Ukrayna heyetlerini önce Antalya'da ardından istanbul'da bir araya getirdik. Tahıl Koridorluğu Anlaşmasına ev sahipliği yaparak büyük bir gıda krizinin önüne geçtik. Bugün hala her iki tarafla görüşen adil bir çzöüm için çabalayan bir ülke olarak tüm barış girişimlerini destekliyoruz.Türkiye bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle ifade ettikleri üzere görüşmelere ev sahipliği yapmaya, arabuluculukla da dahil olmak üzere her türlü sorumluluğu almaya hazırdır.Ülkemiz aynı çabayı, İsrail hükümetinin Filistin ‘de gerçekleştirdiği soykırımlar için de göstermektedir. Türkiye'nin bir buçuk yıldır sürdürdüğü bu mücadelesine bütün dünya destek vermeli, bölgemizde yaşanan bu trajedi bitirilmeli ve insanlığı yakan bu ateşin yayılması önlenmelidir.Şimdi önümüzde insanlık olarak duran en acil konu budur, İsrail hükümeti 7 ekim 2023 ten bu yana bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden, sağlık görevlisi demeden, gazeteci demeden, 50 binin üzerinde Filistinliyi öldürdü ve ne yazık ki dünyanın gözleri önünde öldürmeye, katletmeye, soykırım işlemeye devam ediyor.Hayatta kalanları ise açlıkla mahkum ederek, adeta dünyanın adalet ve hakkaniyet damarını kesmeye çalışıyor. Bugüne kadar hakikati duyurmak için çabalayan 211 gazeteci, görevi başında katledildi.Daha birkaç gün önce İsrail,Gazze'de bir hastanenin yanında hakikat nöbeti tutan gazetecilerin çadırını bombalayarak, bir gazetecinin diri diri yanmasına sebep oldu. Esasında sadece öldürülen gazeteciler değildi. Hakikat de öldürüldü.Filistin'deki durumun vehametini anlamak için Yahudi bilim insanı Norman Gary Finkelstein'ın şu sözlerine kulak verelim istiyorum, 'Gazze'de altı ayda öldürülen çocuk sayısı dünyadaki diğer tüm savaş bölgelerinde üç yılda öldürülen çocuk sayısının 4 katı. Ne dediğimi duyuyor musunuz?'Finkelstein'ın bu haklı sorusuna eklenmesi gereken bir hayati soru daha var. İsrail hükümetinin 18 ayda ihlal etmediği bir değer, bir norm, bir kural kaldı mı? Gazze'de ne yazık ki taş üstünde taş kalmadı. Küresel barış ve istikrardaki en büyük engel olan bu zülüm, bu kural tanımazlık, bir an önce son bulmalıdır.Türkiye istikrarlaştırıcı gücüyle, Suriye Libya, Somali,S udan, Kafkaslar ve Balkanlar'da çözümün anahtarı olduğu gibi, Filistin'de savaşın son bulması için iradesini ortaya koymaya devam edecektir.Her ne olursa olsun barışın sağlanması için soykırımın son bulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin “daha adil bir dünya mümkün” perspektifiyle tüm kriz bölgeleri için verdiği mücadele giderek daha derin bir anlam kazanmaktadır.'