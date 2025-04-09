Alparslan Bayraktar: Elektriğe zam planımız yok

Elektrik fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.AK Parti grup Toplantısı öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a elektriğe zam gelip gelmeyeceği soruldu."ELEKTRİĞE ZAM PLANIMIZ YOK"Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, elektriğe yönelik yeni bir zammın gündemde olmadığını söyledi.SÜBVANSİYON ORANLARINI AÇIKLADIBayraktar ayrıca devletin elektrik faturalarının yarısını karşılamaya devam ettiğini belirtti.Bayraktar, zamdan önce devletin faturalarda yüzde 60 sübvansiyon sağladığını şimdi ise yüzde 50 sübvansiyon sağlanacağını söyledi."DEVLET DESTEKLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde;Elektrikle alakalı devletin desteği uzun zamandır var ve devam ediyoruz. Elektrik faturalarının yüzde 60ını devletimiz karşıladı. Maliyetin çok altında. Yapılan destek miktarında bir düzenleme. Faturaların yüzde 50sini karşılamaya devam ediyoruz. Maliyetleri yansıtmış değiliz devlet desteklerine devam edeceğiz. Desteklerin ihtiyaç sahipleri için de düzenleme yapılmıştı. Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok.ELEKTRİK TARİFELERİ DEĞİŞMİŞTİElektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artışa gidilmişti.Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 lira olarak belirlendi.Doğalgazda ise mesken abonelerine artış yapılmamıştı.