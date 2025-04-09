Ekrem İmamoğlu'nun 4.7 milyar TL'lik imar oyunu! Tek projeyle 680 dairelik rant

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı usulsuzlüklere bir yenisi eklendi.Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde D-100 karayoluna cephede bulunan 125 ada 2 parsel ve 124 ada 3 parseldeki 44 bin metrekarelik boş alana 2007 yılında emsal 3 yükseklik serbest konut alanı olarak imar düzenlemesi yapıldı.Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde alana yapı ruhsatı düzenlendi ancak mimari projede emsal 3.9 yükseklik serbest uygulaması yapıldı. Bu sayede 68 bin metrekarelik ek inşaat alanı kazanılarak fazladan 680 daire yapıldı.İmamoğlu başkanlığında yapılan bu usulsüzlükle 'Kameroğlu Metrohome Suits'te 4 milyar 760 milyon TL'lik rant sağlandı.Sabah'ın haberine göre; konu hakkında bilgi veren AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel de proje kapsamında ciddi usulsuzlükler yaşandığını ifade etti.21 Ocak 2007 tarihinde İBB tarafından onaylanan imar planında söz konusu parsellerin, emsal 3, yükseklik serbest konut alanı olarak belirlendiğini belirten Tüncel, '18 Ağustos 2016 tarihinde verilen yapı ruhsatlarında mimari projelerde emsal 3 yerine 3.9 olarak uygulandı.Bu değişiklikle yaklaşık 68 bin metrekarelik ek inşaat alanı kazanıldı. Bu ise yaklaşık 680 adet fazladan daireye denk geliyor. Elde edilen bu farkla yaklaşık 4 milyar 760 milyon TL değerinde rant sağlandı' dedi.Bir parselin parsel alanı oranında artış olabilmesi için 'ancak kentsel dönüşümü sağlamak amacıyla yapılabilir' hükmünün bulunduğunu belirten Tüncel, 'Parsellerin bulunduğu alanda plan hükümleri açıktır.Bir parselde parselin alanı oranında artış olabilmesi için ilgili planın plan notlarının 23.5 maddesinin başında kentsel dönüşümü sağlamak için yalnızca artış yapılabileceği yani boş parselde artış yapılamayacağı ve yine bu artışın sadece taban oturumu katsayısı verilen parsellerde yapılabileceği açıkça yazılmıştır.Oysaki bu parsellerde taban oturumu katsayısı olmayıp emsal vardır. Yani bu parsellerde imar planına göre artış uygulanması mümkün olmamasına rağmen İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde böyle bir uygulama yapılmıştır' ifadelerini kullandı.Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde konu hakkında birçok kez soru önergesi verdiklerini ancak cevap alamadıklarını kaydeden Tüncel, 4 milyar 760 milyon TL'lik rantın takipçisi olacaklarını kaydetti.İmamoğlu'nun, kendi onayıyla sağlanan imar kıyağı ile 2017 yılında başlanan projeden kısa bir süre sonra Kameroğlu İnşaat'ın Büyükçekmece'de yaptığı Pelican Hill Ihlamur Evleri'nde göl manzalı bir villa satın aldığı iddia edildi.