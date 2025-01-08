Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti'nin cezası açıklandı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’nin yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 23 Eylül 2024 günü polisle girdiği çatışmada polis Şeyda Yılmaz'ı öldüren ve 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Yunus Geçti hakkında mahkeme kararını verdi.Bugün görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Yunus Emre Geçti'yi Polis Şeyda Yılmaz'a karşı 'Görevli memura karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralam' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.