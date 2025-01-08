Belediye açıkladı: Bu köyde hasta olmak yasak

İtalyan'ın Belcastro köyünde, şaşırtan bir karara imza atıldı.Belcastro Belediye Başkanı Antonio Torchia'nın yayınladığı kararnamede, köyde yaşayanların “acil tıbbi yardım gerektirebilecek herhangi bir hastalığa yakalanmaktan kaçınmaları” emrediliyor.YOLLAR DAHA TEHLİKELİBelediye Başkanı Torchia, Belcastro'nun 1200 sakininin yaklaşık yarısının 65 yaşın üzerinde olduğunu ve en yakın Kaza ve Acil Durum bölümünün 45 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Buraya yalnızca 30 km/s hız sınırı olan bir yoldan ulaşılabildiğini de sözlerine ekledi.Torchia yolların neredeyse herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu söyledi.MİZAH AMAÇLIDIRBBC'ye göre; Torchia, bu hareketin “açıkça mizahi bir provokasyon” olduğunu, ancak yerel sağlık sisteminin eksikliklerini vurgulamak için bölgesel yetkililere gönderdiği acil bildirimlerden daha fazla etki yarattığını söyledi.