Şanlıurfa'da demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ceylanpınar ilçesinde beton mikserine çarparak demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Akçakale ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Gümüşsuyu mevkiinde, Şeyhmus Kalkan'ın idaresindeki otomobil ile Mehmet M. yönetimindeki beton mikseri kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken mikser sürücüsü ise yaralandı.İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan cenaze, otopsi işlemleri için Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza nedeniyle uzun süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.