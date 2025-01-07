İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün satan iş yerlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Polis ekipleri; 2 Ocak'ta Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde operasyon düzenledi.3 depo, 1 iş yeri, 1 ev ve 1 minibüste yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 350 bin TL olan 165 ton katkılı akaryakıt ürünü, 1 milyon 813 bin 200 boş makaron, 176 bin içi doldurulmuş makaron, 12 ton kıyılmış tütün, 60 bin sigara filtresi, 344 paket gümrük kaçağı sigara, 25 gümrük kaçağı puro, 20 gümrük kaçağı cep telefonu, 157 gümrük kaçağı akıllı saat, 477 gümrük kaçağı kulaklık ve şarj cihazı gibi elektronik aksesuar ele geçirildi.Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.